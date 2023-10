Glücksspiel: Uferloses Angebot, erhöhtes Suchtpotenzial

„ Beim Online-Gaming wird dieser Impuls durch visuelle und akustische Reize verstärkt. Dazu kommen die einfachen Bezahlmethoden und die permanente Verfügbarkeiten. ” — Peter Koler, Forum Prävention

Peter Koler: Zunächst einmal sind die Zahlen differenziert zu betrachten bzw. mit Vorsicht zu genießen. Pauschale Beträge pro Kopf zu nennen kann das Phänomen nicht in seiner Komplexität erklären, außerdem zeigt ein neuer Bericht, wie sehr das Glücksspiel zum Reinwaschen von Schwarzgeld dient. Das ist eine Erklärung für diese ungeheuerlichen Zahlen (siehe dazu untenstehenden Bericht, Anm. d. Red.). Davon einmal abgesehen besteht die Problematik, keine Frage. Nicht zuletzt wird das auch durch die steigenden Zahlen von Hilfesuchenden und Betroffenen in Therapieeinrichtungen deutlich.Koler: Wenn sich mehr Menschen der Gefahren bewusst sind und sich somit an die spezifischen Beratungsstellen wenden, so ist das durchaus als Erfolg für die Präventionsarbeit zu werten. Es ist ein Indiz dafür, dass die Kampagnen wahrgenommen werden. In den kommenden Wochen wird die neue Kampagne gegen Spielsucht anlaufen, wobei es in erster Linie immer um die Bekanntmachung von Hilfsangeboten geht. Zugleich liegt es in der Natur der Präventionsarbeit, dass man die Ergebnisse nicht so leicht in Zahlen fassen kann …Koler: Ja, genau: Wir beugen einer Verhaltensweise vor, die unerwünscht ist, sehen dann aber nicht, was wir verhindern konnten. Das ist unser stetiges Dilemma. Paradox ist in dieser Hinsicht aber auch das Verhalten des Staates: Einerseits boomen die Glücksspielangebote und werden vom Staat genehmigt, andererseits braucht es dann Dienste wie den unseren, die sich dann um die Auswüchse und Probleme kümmern müssen.Koler: Besonders problematisch beim Spiel ist der Anreiz, gewinnen zu wollen. Ähnlich wie bei einem guten Essen oder bei einer sportlichen Aktivität wird durch Dopaminausschüttung das Belohnungszentrum im Gehirn aktiviert, das damit verbundene Gefühl kann süchtig und gierig nach Wiederholung machen. Beim Online-Gaming wird dieser Impuls durch visuelle und akustische Reize verstärkt. Dazu kommen die einfachen Bezahlmethoden und die permanente Verfügbarkeiten, man kann schließlich auf dem Handy spielen.Koler: Kinder und Jugendliche interessieren sich in der Regel für das Gaming, wo also das Spiel, die Geschicklichkeit und durchaus der soziale Aspekt der Hauptantrieb sind. Beim Gambling dagegen sind Faktoren wie Zufall, die Risikobereitschaft und oftmals Einsatz von Geld von Bedeutung. Es ist wichtig, diese Dinge in der Präventionsarbeit zu erläutern.Koler: Wenn wir die Kompetenz in digitaler Mediennutzung für die Entwicklung von Kindern und Jugendlichen ansehen, so gibt es mehrere Bausteine. Zum einen bieten wir Kurse für Eltern an („Eltern Medienfit“), mit den spezifischen Workshops für Schüler gehen wir nun tatsächlich auch in die Grundschule. Diese Workshops zur digitalen Mediennutzung für Schüler werden am stärksten nachgefragt. Neu ist beispielsweise auch die interaktive Ausstellung zu den digitalen Lebenswelten mit dem Titel „Log In“, die vom Forum Prävention zusammen mit dem Jux Lana sowie Jugenddienst Lana-Tisens entwickelt wurde. Sie war bis 5. Oktober in Lana zu sehen, wander dann nach Algund und schließlich Ulten weiter.Koler: Vielen Betroffenen, die sich im problematischen Bereich befinden, ist das oftmals nicht bewusst. Deshalb gibt es auf der Webseite der „Aktion Spielsucht“ einen Selbsttest. Problematisch wird es mit zunehmender Häufigkeit und wenn man immer mehr Geld verliert. Von einer ausgeformten Erkrankung sprechen wir, wenn der Betroffene kein Limit mehr kennt und keine Kontrolle mehr über sich hat. Das sind sehr problematische Fälle, oftmals wird da Haus und Hof verspielt. Die langjährigen Bemühungen haben zwar ihre Früchte getragen, aber durch die Online-Komponenten haben sich wieder neue Problemfelder aufgetan.Koler: Wir haben sehr viel Energie investiert, um das Aufstellen von Slotmaschinen zu reglementieren, dass bestimmte Entfernungen von Schulen und Sozialdiensten gewahrt werden müssen bzw. das Glücksspiel speziellen Spielhallen vorbehalten ist. Nun wachsen die digitalen Angebote, man läuft der Entwicklung wieder hinterher.