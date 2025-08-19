Das Auto dürfte gerade in Richtung Taufers gefahren sein, als es in einem Kreuzungsbereich aus bisher unbekannter Ursache von der Straße abkam. Anschließend stürzte es rund 5 Meter eine Böschung hinab.<BR \/><BR \/>Zwei der drei Fahrzeuginsassen wurden dabei leicht verletzt und ins Krankenhaus Schlanders gebracht. Die dritte Person erlitt erhebliche Verletzungen und wurde anschließend ins Meraner Krankenhaus transportiert. Vor Ort im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Glurns und Schluderns sowie das Weiße Kreuz und die Carabinieri.<BR \/><BR \/> <a href="mailto:redaktion@stol.it" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Haben Sie einen Fehler entdeckt? Bitte geben Sie uns Bescheid.<\/a>