<BR \/>Der Unfall ereignete sich gegen 8.45 Uhr bei Glurns. Die beiden Beteiligten waren gerade in Richtung Lichtenberg unterwegs. Kurz nach der Mülldeponie kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Motorrad: Der genaue Unfallhergang ist bislang nicht bekannt. Vermutet wird, dass beide gleichzeitig zum Überholmanöver angesetzt haben.<BR \/><BR \/>Durch den Zusammenprall erlitt der Motorradfahrer schwere Verletzungen. Das Weiße Kreuz hat den Mann vor Ort erstversorgt, anschließend wurde er mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 1 ins Bozner Krankenhaus gebracht. Der Lenker des Pkw blieb indes unverletzt. Vor Ort waren auch die Freiwillige Feuerwehr von Glurns und die Carabinieri, die die Unfallstelle sicherten.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1315902_image" \/><\/div>\r\n