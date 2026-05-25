Vermutlich infolge eines Überholmanövers krachte auf Höhe der Mülldeponie ein Motorrad gegen einen Pkw. <BR \/><BR \/>Der Motorradfahrer, ein Mann aus der Schweiz, kam zu Sturz und zog sich erhebliche Verletzungen zu. Er wurde von den Sanitätern des Weißen Kreuzes Mals vor Ort erstversorgt und anschließend mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 3 ins Krankenhaus von Bozen geflogen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1316391_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen weiters die Freiwillige Feuerwehr von Glurns sowie die Carabinieri von Prad, welche die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen haben.