Zwei Pkw prallten auf der Landesstraße aus vorerst unbekannter Ursache zusammen. Ein Wagen kam dabei von der Straße ab, überschlug sich und landete auf dem Dach. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252542_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Die Unfallbeteiligten hatten Glück im Unglück, sie kamen unverletzte bis leichtverletzt davon. Drei Personen wurden zur Abklärung ins Krankenhaus nach Schlanders gebracht. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1252545_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Glurns und Lichtenberg, das Weiße Kreuz Mals sowie die Behörden.