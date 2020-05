Gmund: 900-Kilo-Fliegerbombe wird entschärft

Seit dem Fund Mitte März – „fast gleichzeitig mit dem Inkrafttreten der Corona-Maßnahmen“, weiß Auers Bürgermeister Roland Pichler – wartet das 900 Kilogramm schwere Überbleibsel aus dem 2. Weltkrieg darauf, entschärft zu werden.Die Bombe war bei Grabungsarbeiten in etwa 4 Metern Tiefe entdeckt worden. „Da aufgrund der Covid-19-Maßnahmen eine sofortige Entschärfung nicht mehr möglich war, wurde beschlossen, die Bombe einstweilen zu sichern und zu lassen, wo sie ist“, erklärt der Bürgermeister von Pfatten, Alessandro Beati.Jetzt hat das Regierungskommissariat einen Termin festgesetzt: Am 31. Mai von 9.30 bis etwa 10.30 sollen die Arbeiten stattfinden. „Die Bombe wird nicht gesprengt, sondern vor Ort gesichert und anschließend nach Salurn transportiert, wo sie geleert werden soll“, so Beati.Weitaus aufwendiger sind die notwendigen Maßnahmen, um die Sicherheit der Bürger zu garantieren: „Alle Personen in einem Umkreis von 1150 Metern müssen evakuiert werden“, so Pichler.Die Entfernung des Zünders beginnt um 09.30 Uhr und sollte bis 10.15 Uhr dauern. Die Bombe wird daraufhin in Salurn, auf dem Gelände der Kaserne“ Paolo Caccia Dominioni“ entleert.8.00 Uhr Einsetzung der koordinierten Leitstelle am Sitz der Freiwilligen Feuerwehr Auer;Von 08 bis 9 Uhr: Räumung im Sperrbereich im Umkreis von 1150 Metern um den Fundort.Die Bürgermeister von Pfatten, Auer und Kaltern veranlassen einvernehmlich alle notwendigen Maßnahmen, um die vorübergehend evakuierten Personen in Einrichtungen unterzubringen, die speziell für die Unterbringung von Personen gemäß den aufgrund des bestehenden COVID-19-Notfalls geltenden Vorschriften ausgestattet sind.Um 9.30 Uhr beginnen die Entschärfungsarbeiten, die voraussichtlich – wenn nichts dazwischen kommt - um 10.30 Uhr enden.der Verkehr auf der Brennerautobahn wird während der Entschärfung zwischen 9.00 Uhr und 10.30 Uhr zwischen den Mautstellen Bozen Süd und Auer/Neumarkt in beiden Fahrtrichtungen unterbrochen.Infos erteilen die Brennerautobahn und die Abteilung Mobilität der Autonomen Provinz Bozen.der Zugverkehr wird während der Entschärfung von 9.00 Uhr bis 11,00 in beiden Fahrtrichtungen eingestellt.Zudem werden Gemeindestraßen und Wanderwege sowie der Radweg im Sperrbereich, von 9.30 Uhr bis 10.30 Uhr, geschlossen.Die Brennerstaatsstraße (SS12 dell’Abetone e del Brennero) ist frei befahrbar, da sie außerhalb des Sicherheitsradius liegt.Es sind Streckenänderungen vorgesehen.Die Feuerwehr und das Italienische Rote Kreuz werden mit ihren Einsatzfahrzeugen am Rande der Räumungszone vor Ort sein.

liz