Goaszüchter kritisieren Umgang der SVP mit Großraubwild-Problem

„5 Jahre lang haben wir gehört, dass der Landespolitik die Hände gebunden seien, viele Tiere mussten leiden.“ Die Entnahme von Wolf und Bär sei nötig, es müsse nun auch etwas passieren.Und er ergänzt: „Plötzlich vor den Wahlen sieht die SVP auch ein, dass Herdenschutz auf der Alm unmöglich ist. Als wir Züchter es den Politikern gesagt haben, wurden wir ausgelacht.“ Gebetsmühlenartig habe man gepredigt, dass der Herdenschutz nicht nur nicht umsetzbar sei, sondern auch nichts bringe, weil der Wolf problemlos über Zäune springe. Und der Bär untergrabe Zäune sogar, erinnert Staudacher.„In Sachen Herdenschutzhunde wurden uns Züchtern Probleme gemacht. Als sich meine Hunde in der Umgebung der Herde aufhielten, wurde mir seitens der Forstbehörde gesagt, dass sie streunen“, betont er.„Das ist aber Blödsinn. Wenn 2 Herdenschutzhunde beisammen sind, bleibt einer bei der Herde und der zweite schlägt Wolf oder Bär in die Flucht oder kontrolliert die Umgebung. Darüber hinaus können Herdenschutzhunde für Wanderer gefährlich sein.“Und was ist mit den Hirten? „Sie sind sinnvoll“, betont Staudacher. „Es braucht auf einer Alm aber mehrere, weil man Ruhezeiten und Arbeitssicherheit garantieren muss. Zudem fehlen das Personal und das Geld für die Behirtung. Und sollen sich Hirten mit Stöcken verteidigen, wenn Wolf oder Bär zuschlagen? Sie müssen bewaffnet werden.“Was würde passieren, wenn es keine Almwirtschaft mehr gäbe? „Für Südtirol würde das bedeuten, dass etwa 45.000 Rinder sowie rund 40.000 Schafe und Ziegen, die normalerweise jedes Jahr auf die Alm gebracht werden, im Stall oder bestenfalls auf der Heimweide bleiben müssten“, sagt Tierarzt Helmuth Gufler. Er sieht im Wolf auch eine Gefahr für den Menschen: „Als Folge des Verlustes der Scheu und des Verweilens in Dorf- und Stadtnähe können Konflikte mit Menschen nicht ausgeschlossen werden.“Klare Worte findet Gufler auch zum Herdenschutz: „Aus tiermedizinischer Sicht ist die Forderung nach Herdenschutzmaßnahmen kritisch zu hinterfragen und teils sogar als nicht tiergerecht einzustufen.“