God Save the King: Was Sie noch nicht über Charles III. wussten

1. Ein königlicher Geburtsort

2. Ein König mit musikalischem Gespür

3. Der erste König mit Diplom

4. Lust an der Politik

5. Operation Golden Orb

Charles wurde im Buckingham Palace geboren. Er war 3 Jahre alt, als seine Mutter Königin wurde, und 9 , als er den Titel Prinz von Wales erhielt.Als Kind erhielt Charles Klavier-, Trompeten- und Cellounterricht. Während seiner Studienzeit spielte er in einem Orchester.Carles, der in der Schule gemobbt wurde, ist der erste König, der seinen Abschluss gemacht hat. Charles bestand darauf, seine Söhne William und Harry nach Eton zu schicken. Er selbst war in der Schule, die er in Schottland, Gordonstoun, besuchte, von seinen Mitschülern gehänselt und ausgegrenzt worden. Trotzdem ost König Charles III. das erste Mitglied der königlichen Familie, das seinen Abschluss in der Tasche hat. Er studierte Geschichte an der Universität von Cambridge, Trinity College.1970 nahm Charles einen Sitz im House of Lords ein – etwas, was die Royals im Allgemeinen nicht taten, auch nicht vor den von Tony Blair eingeführten Reformen. 4 Jahre später hielt er seine erste Rede im Oberhaus des britischen Parlaments – über die beste Art und Weise, seine Freizeit zu nutzen.Seit mehreren Jahren gibt es eine Krönungskommission für King Charles, die unabhängig vom Buckingham Palace oder Clarence House arbeitet. Sie wird von Edward Fitzalan-Howard, dem 18. Herzog von Norfolk, geleitet. Der Codename lautet Operation Golden Orb.