„Gold findest du dort, wo du es suchst“, so heißt ein altes Sprichwort. Aber stimmt das auch? Sagen und historische Bergwerke weisen darauf hin, dass es auch in Südtirol Gold zu finden gab. Doch was ist Sage und was Realität? Und was ist mit dem begehrten Edelmetall in der Gegenwart?