Goldgelbe Vergilbung breitet sich in Südtirol immer weiter aus

Laut Weinbauberater Raffael Peer vom Beratungsring wurden während des Monitorings im August und September 11.200 Rebstöcke mit Symptomen auf Vergilbungskrankheiten markiert. Kontrolliert wurden Millionen von Rebstöcken – etwa 6000 Rebstöcke im Schnitt pro Hektar.Über 500 Analysen wurden in der Folge vorgenommen, in 86 Fällen lag ein positiver Befund auf Goldgelbe Vergilbung vor. Der durchschnittliche Befall liegt bei 0,3 Prozent der Rebstöcke pro Hektar. „Wenn über ein Prozent der Rebstöcke optisch symptomatisch ist, dann wird eine Analyse durchgeführt“, erklärt Peer. Erstmals gebe es heuer Fälle von Goldgelber Vergilbung im Burggrafenamt.Auch der Pflanzenschutzdienst führt ein Monitoring durch – in allen Weinbauzonen – seit Mai. Wie Fabian Pernter auf Anfrage mitteilt, gibt es heuer 3 Hotspots bei der Goldgelben Vergilbung: in Salurn, Tramin und Kurtinig. Erstmals seien positive Fälle in Algund und Marling nachgewiesen worden. Nur noch der Vinschgau und das obere Eisacktal sind „frei“ von der gefürchteten Rebkrankheit. „Die Bauern sind aufgerufen, befallene Rebstöcke umgehend zu roden – samt Wurzelstock“, sagt Pernter.Laut Raffael Peer wurde zwar das Ziel erreicht, und es wurden sehr viele Hektar kontrolliert – im Überetsch, Unterland und auch im Etschtal – aber nicht die gesamte Rebfläche in Südtirol. Wo nicht kontrolliert wurde, seien die Bauern aufgefordert, genau hinzuschauen. Diese Bauern werden verständigt, sagt Peer.2021 waren in Südtirol 77 Fälle von Goldgelber Vergilbung festgestellt worden, 2020 waren es noch 57 Fälle gewesen und 2019 nur 16. Bei betroffenen Rebanlagen verfärbt sich das Weinlaub, es wird dreieckig und rollt sich ein, der Trieb holzt nicht aus, sondern bleibt grün, die Beeren sterben ab oder schmecken in einem späteren Stadium sauer und werden für die Weinproduktion auf jeden Fall unbrauchbar.