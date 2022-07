Gondoliera in Venedig will Miss Italia werden

„Ich habe 3 Leidenschaften: Die Gondel, Gesang und Mode-Defilees. Ich würde auf keine dieser Leidenschaften verzichten. Beim Schönheitswettbewerb will ich meine Stadt Venedig vertreten“, so Pilla, die aus einer Dynastie von Gondolieri stammt. Schon ihr Vater und ihr Großvater arbeiteten wie sie am Steuer einer Gondel.„Gondoliere zu sein, ist wunderbar. Man ist stets in Kontakt mit Touristen, man arbeitet inmitten von Schönheit und Kunst. Ich bin sehr glücklich, dass jetzt auch Frauen beweisen können, diesen körperlich anstrengenden Job ausüben können“, sagte Pilla im Gespräch mit lokalen Medien. Die Frau steuert auch Motorboote.Nach 9 Jahrhunderten war 2010 in Venedig eine Bastion gefallen. Zum ersten Mal durfte sich eine Frau mit dem stolzen Titel „Gondeliere“ schmücken. Die erste „Gondoliera“ am Canal Grande heißt Giorgia Boscolo. Bis zu 5000 Euro verdienen die Männer in den traditionellen Matrosenhemden in der Hochsaison pro Monat. Über 400 Gondolieri befahren mit ihren schwarzen Barken die venezianischen Kanäle – eine 50-Minuten-Tour kostet mehr als 70 Euro.