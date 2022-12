Google: Die häufigsten Suchbegriffe 2022 – Auch ein Südtiroler dabei

Sinner gehört zu den am meisten gegoogelten Persönlichkeiten

Jannik Sinner - Foto: © ANSA / Alessandro Di Marco

„Warum greift Russland die Ukraine an?“ – Keine andere „Warum-Frage“ hat die italienischen Nutzer der Suchmaschine Google in diesem Jahr so sehr beschäftigt wie diese. Gefolgt von der Frage nach den Gründen für den Rücktritt des ehemaligen italienischen Ministerpräsidenten Matio Draghi. Bei der Suche nach bestimmten Worten steht der Suchbegriff „Ukraine“ auf Platz 1, gefolgt von „Russland-Ukraine“ und Putin.Wenn es darum ging, die Bedeutung bestimmter Begriffe, Symbole oder Gegenstände herauszufinden, suchten Google-Nutzer besonders häufig nach der Bedeutung des „Z“ auf russischen Panzern. In der Liste der „Wörter des Jahres“ steht der Suchbegriff Königin Elisabeth II ganz oben, ebenso bei den prominenten Todesfällen.Für reges Interesse bei den Italienern sorgten auch die Parlamentswahlen am 25. September. Das Interesse am Sport zeigte sich bei den Australian Open und beim Spiel Italien-Mazedonien, das den Ausschluss der Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft besiegelte.Covid, das in den vergangenen Jahren die Suchanfragen dominierte, spielt fast keine Rolle mehr: Die Italiener fragen Google nur noch, wie man einen Schnelltest oder molekularen Abstrich macht. Die Fragen zeigen auch, dass die Menschen häufig nach Erklärungen für praktische Probleme suchen: Zum Beispiel wie man den 200-Euro-Bonus beantragt.Bei der Suche nach bestimmten Persönlichkeiten ist Südtirol durch seinen Tennis-Star Jannik Sinner in der Top-Liste vertreten, neben Novak Djokovic und Matteo Berettini. Häufig gegoogelt wurden auch die Fußballstars Paolo Dybala und Dusan Vlahovic.Neben Königin Elisabeth und Piero Angela gehörte vor allem David Sassoli, Präsident des Europäischen Parlaments, der am 11. Januar verstorben ist, und Monica Vitti, eine Größe des italienischen Kinos, die am 2. Februar gestorben ist, zu den Todesfällen, die in Italien für das meiste Interesse und Anteilnahme gesorgt haben.