Der junge Mann soll gemeinsam mit Arbeitskollegen mit Arbeiten im Wald in der Nähe des Gottschalkweges beschäftigt gewesen sein, also auf der orografisch rechten Seite des Pflerscher Baches oberhalb der Uferpromenade in Außerpflersch.<BR \/><BR \/>Gegen 15.15 Uhr wurde er plötzlich von einem Baumstamm im Rücken- und Beckenbereich getroffen und schwer verletzt. Eingeklemmt wurde er dabei nicht. Seine Arbeitskollegen eilten ihm sofort zu Hilfe und alarmierten die Rettungskräfte. <BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1267269_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Der Bergrettungsdienst Gossensaß\/Pflersch und die Feuerwehr Pflersch fuhren vom Tal aus zur Unfallstelle, während der Notarzthubschrauber Pelikan 2 aus der Luft kam. <BR \/><BR \/>Der Notarzt und das Rettungsteam kümmerten sich um die Erstversorgung des Patienten. Anschließend wurde er per Seilwinde aus dem steilen Waldstück geborgen und mit Verdacht auf eine schwere Beckenverletzung ins Krankenhaus von Bozen geflogen.