Gossensaß: Pkw prallt gegen Begrenzungsmauer – 3 Personen verletzt

Der Verkehrsunfall hat sich kurz nach Mitternacht auf der Brennerstaatsstraße ereignet. Der Fahrer eines Pkws, der von Gossensaß in Richtung Sterzing unterwegs war, verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in der Kurve auf Höhe der Blättermühle auf die gegenüberliegende Begrenzungsmauer.Die 3 Fahrzeuginsassen hatten Glück im Unglück: Sie konnten sich eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und kamen mit leichten Verletzungen davon. Das Weiße Kreuz von Sterzing kümmerte sich in Zusammenarbeit mit der Freiwilligen Feuerwehr Gossensaß um die Erstversorgung der Patienten. Sie wurden anschließend ins Sterzinger Krankenhaus gebracht .Die Wehrleute sicherten die Unfallstelle ab und übernahmen die Aufräumarbeiten. Im Einsatz standen auch die Carabinieri, die die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen haben.