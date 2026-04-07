Die Wehrleute wurden am Dienstag gegen 17.40 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde eine Brandentwicklung im Waldgebiet festgestellt.<BR \/><BR \/>Durch das rasche und koordinierte Eingreifen des Ersteinsatztrupps gelang es, das Feuer schnell unter Kontrolle zu bringen und eine weitere Ausbreitung auf angrenzende Waldflächen zu verhindern.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1298292_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Daraufhin wurden umfassende Nachlöscharbeiten durchgeführt. Dabei kontrollierten die Einsatzkräfte das betroffene Gebiet sorgfältig mithilfe einer Wärmebildkamera, um verbliebene Glutnester aufzuspüren und ein erneutes Aufflammen des Brandes auszuschließen.