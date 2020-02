„Gossywood“ im Faschingsfieber

Gossensaß weiß, wie man Fasching feiert. Das hat das Dorf an der Brennerstraße heuer wieder eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Alle 5 Jahre geht es in der Wipptaler Faschingshochburg rund: Dann verwandelt sich Gossensaß in „Gossywood“ und ist für einige Tage fest in Narrenhand.