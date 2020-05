„Gott zur Ehr, dem Nächsten zur Wehr: Floriani-Gottesdienst im Live-Stream

Eigentlich würden am heutigen Sonntag im ganzen Land Floriani-Feiern stattfinden, um den Schutzpatron der Freiwilligen Feuerwehren zu ehren. Da dies in Zeiten der Coronakrise nicht möglich ist, wird der Gottesdienst am Florianistöckl in Vilpian live im Internet übertragen.