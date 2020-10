Gottesdienste finden weiter statt

Am Wochenende gab es bei einigen Lesern Verwirrung, weil in Hinblick auf das neue Dekret von Ministerpräsident Giuseppe Conte über ein Verbot von Messen berichtet worden war. Dabei waren aber die wirtschaftlichen Messen (fiere) gemeint und nicht Gottesdienste.Wie Paolo Ferrari gegenüber STOL betont, finden Gottesdienste in ganz Italien weiterhin statt, die Anti-Corona-Maßnahmen bleiben für die kirchlichen Feiern, die seit der Zeit nach dem Lockdown im Mai gültig sind, unverändert in Kraft. Dies wurde auch von der italienischen Bischofskonferenz bestätigt.Besonders in Hinblick auf das Totengedenken an Allerheiligen und Allerseelen wird noch einmal auf die zu beachtenden Regeln hingewiesen.Alle, die ein Gotteshaus betreten, um an einem Gottesdienst teilzunehmen, müssen Mundschutzmasken tragen und zwar für die gesamte Dauer des Gottesdienstes. Die Personen sollen an ihrem Platz bleiben(außer, wenn sie zur Kommunion gehen).Bei den Kircheneingängen steht den Gläubigen Desinfektionsmittel zur Verfügung.Die Gläubigen haben die Kirchen einzeln zu betreten um jeglicheMenschenansammlung, sei es in der Kirche selbst, als auch in anliegendenRäumen, wie etwa der Sakristei zu vermeiden.Es kann überlegt werden, einige Kirchentüren nur als Eingang, andere nur als Ausgang zu definieren. Auf jeden Fall sollen vor und nach dem Gottesdienst die Kirchentüren offen sein, damit die Gläubigen den Kirchenraum zügig betreten sowie verlassen können und nicht die Türklinken berühren müssen.Der gesetzliche Vertreter der Pfarrei legt die Höchstanzahl an Gläubigen fest, die in der Kirche Platz haben, damit der von den Bestimmungen vorgeschriebene Mindestsicherheitsabstand eingehalten wird, welcher in alle Richtungen mindestens einen Meter betragen muss.An den Gottesdiensten dürfen Organisten mitwirken, nicht aber Chöre.Vor dem Austeilen der Kommunion sollen der Geistliche und die Kommunionhelferin bzw. der Kommunionhelfer ihre Hände desinfizieren oder Einweghandschuhe anziehen. Ebenso sollen sie beimKommunionausteilen einen Mundschutzmaske tragen. Sie sollen zuden Gläubigen einen angemessenen Sicherheitsabstand halten und die Kommunion so reichen, dass sie dabei nicht die Hände der Gläubigen berühren.Die Gläubigen sollen beim Kommunionempfang den Abstand einhalten. Beim Friedensgruß ist jeder Körperkontakt zu vermeiden.Die Weihwasserbecken werden weiterhin nicht aufgefüllt.

