Gottschalk feiert seinen 70. Geburtstag live

„Das ist doch alles Ü50-Party“, sagte Gottschalk zu Beginn der Show. „Wir müssen uns damit trösten, dass das doch eine Nostalgie-Veranstaltung wird.“ Von Rolando Villazón und Schöneberger gab es ein Ständchen - ebenso wie viele Geschenke.Feministin Alice Schwarzer bescheinigte Gottschalk, kein Sexist zu sein: „Ich hab Dich noch nie sexistisch erlebt – davor bewahrt dich der Humor.“ Und Otto Waalkes ließ ihm eine Zeichnung zukommen, auf dem Gottschalk, Otto, Udo Lindenberg und ein Ottifant - wie einst die Beatles - über den Abbey-Road-Zebrastreifen gehen.Als Vertreter der etwas jüngeren Generation, deren Kindheit Gottschalk prägte, waren die Moderatoren Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf dabei - die Erinnerungen an diese Kindheit teilten: „Wenn keiner Zeit hatte und es lief “Wetten, dass..?„, sind die trotzdem zum Kegeln gegangen“, sagte Heufer-Umlauf über seine Eltern.Sie hätten eben gewusst, dass die Kinder nirgendwo hingehen, solange die Show läuft. Er habe Gottschalk in seiner Kindheit und Jugend sehr bewundert, betonte Heufer-Umlauf. „Ich konnte mir nicht vorstellen, dass Du ein echter Mensch bist. Das ist für mich heute noch schwer zu verstehen.“Eine traurige Nachricht gab es aber auch an diesem Abend: Ein lange geplantes Revival von „Wetten, dass..?“ in diesem November wird es nicht geben. Die Sondersendung soll wegen der Corona-Pandemie um ein Jahr auf 2021 verschoben werden. Gottschalk schloss seine Geburtstagssendung um kurz nach Mitternacht: „Zum 80. sehen wir uns wieder.“

apa/stol