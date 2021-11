Gottschalk skeptisch hinsichtlich Fortsetzung von „Wetten, dass..?“

Gottschalk äußerte sich jedenfalls skeptisch hinsichtlich einer Fortsetzung von „Wetten, dass..?“„Glaube nicht, dass das ZDF seine Pläne ändert“ – so der 71-Jährige.Die Jubiläumsfolge des ZDF-Klassikers hatte am Samstagabend 13,8 Millionen Zuschauer in Deutschland und durchschnittlich 897.000 in Österreich erreicht. Der Programmdirektor des ZDF, Norbert Himmler, teilte tags darauf mit: „Wir freuen uns sehr über den großartigen Erfolg der Jubiläumsausgabe. Eine Fortsetzung war eigentlich nie geplant. Angesichts der großen Resonanz werden wir aber sicher darüber noch einmal nachdenken.“ „Wetten, dass..?“-Erfinder Frank Elstner hatte sich schon während der Show in Nürnberg für eine Fortsetzung ausgesprochen – natürlich mit Gottschalk als Moderator.Man darf gespannt sein, denn eine finale Entscheidung ist definitiv noch nicht getroffen worden.

apa/dpa/stol