Am Nachmittag des 3. September verständigte die Stadtpolizei die Einsatzzentrale der Quästur über die Verunstaltungen am Rathaus. Auf den Aufnahmen der Überwachungskameras war zu sehen, wie ein etwa 60 bis 65 Jahre alter Mann, bekleidet mit weißem Hemd und schwarzer Hose, mit einer schwarzen Sprühdose beleidigende Sätze an die Fassade sprühte. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bozen-mann-verunstaltet-rathaus-am-helllichten-tag" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet.<\/a><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1355835_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Einer Streife der Staatspolizei fiel der Verdächtige am Freitagmorgen in der Rentscher Straße auf. Da der der Polizei bereits wegen zahlreicher Vorstrafen bekannte Mann keine Ausweispapiere mit sich führte, wurde er für die Feststellung seiner Identität auf die Quästur gebracht.<BR \/><BR \/>Im Zuge der Erhebungen stellte sich heraus, dass der Mann nicht nur das Rathaus, sondern auch weitere Gebäude in der Bozner Altstadt verunstaltet hatte – darunter die Stadtbibliothek. Der Mann räumte die Tat ein, konnte jedoch keine stichhaltigen Motive für sein Handeln nennen. Er wurde wegen wiederholter Sachbeschädigung sowie Beleidigung bei der Justizbehörde angezeigt.