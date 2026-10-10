In der neuen Bauphase wird am Knotenpunkt Galvani-\/Einstein-Straße ein verlängerter Kreisverkehr in Richtung Meran eingerichtet (siehe Grafik unten). Dadurch werden einige Manöver vorübergehend nicht mehr möglich sein – alle Ziele bleiben jedoch erreichbar. Die neue Verkehrsführung gilt voraussichtlich ab nächsten Mittwoch, 14. Oktober, und soll für etwa vier bis fünf Monate bestehen bleiben.<BR \/><BR \/>Änderungen gibt es für jene Verkehrsteilnehmer, die aus der Galvani-Straße, aus Leifers oder St. Jakob kommen und nach Leifers oder St. Jakob müssen. In all diesen Varianten müssen die Autolenker bis zum Kreisverkehr in der Buozzi-Straße fahren, dort wenden und anschließend das gewünschte Ziel ansteuern.<h3>\r\nSpezielle Verbindung für Buslinie 111<\/h3>Für die Busse der Linie 111, die in Richtung Flughafen fahren, wird eine spezielle durch eine Ampelanlage gesicherte Verbindung den Umweg verkürzen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371012_image" \/><\/div>\r\nWenn möglich, sollte der Knotenpunkt Galvani-\/Einstein-Straße von Verkehrsteilnehmern vermieden werden. Die Gemeinde Leifers hat bereits an ihre Bürgerinnen und Bürger appelliert, für Fahrten nach Bozen – sofern möglich – auf öffentliche Verkehrsmittel umzusteigen.<h3>\r\n„Werden bei Bedarf rasch nachsteuern“<\/h3>Außerdem können Pendlerinnen und Pendler die Autobahn zwischen Neumarkt und Bozen-Nord kostenlos nutzen. Möglich macht dies der bis zum 31. Mai 2027 gültige Urban Pass. Dieser gilt von Montag bis Freitag – ausgenommen Feiertage – jeweils von 6 bis 9 Uhr und von 16 bis 19 Uhr.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371015_image" \/><\/div>\r\n„Wir wissen, dass diese Bauphase für die Verkehrsteilnehmer mit Einschränkungen verbunden ist“, erklärt Mobilitätslandesrat Daniel Alfreider auf Nachfrage. Gemeinsam mit der Gemeinde Bozen werde man den Verkehr deshalb laufend beobachten und bei Bedarf „rasch nachsteuern“, so Alfreider.<h3>Aktuell Verzögerung von etwa drei Monaten<\/h3>In den kommenden vier bis fünf Monaten werden auf der Baustelle Bohrpfähle mit großem Durchmesser errichtet sowie der Untergrund durch das sogenannte Jet-Grounding-Verfahren verfestigt. „Die Arbeiten sind technisch anspruchsvoll und entscheidend für die Stabilität und Sicherheit der Infrastruktur“, so Landesrat Alfreider.<BR \/><BR \/>In der Nacht auf Freitag wurde zwischen dem Tunnel von St. Jakob und dem Knotenpunkt Galvani-\/Einstein-Straße zudem eine Fußgänger- und Radbrücke montiert. Während der Bauarbeiten soll sie den Radfahrern und Fußgängern dazu dienen, die Straße in Sicherheit überqueren zu können.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1371018_image" \/><\/div>\r\nDie neue Unterführung samt großem Kreisverkehr an der Oberfläche soll bis Mitte 2028 fertiggestellt werden. Allerdings hat sich der Zeitplan bereits ein wenig verschoben. „Derzeit haben wir eine Verzögerung von etwa drei Monaten“, informiert Alfreider. Der Hauptgrund liege in den aufwendigen Arbeiten an den unterirdischen Versorgungsleitungen. „Mir ist wichtig zu betonen: Auch wenn oberirdisch zeitweise wenig sichtbar war, wurde intensiv gearbeitet“, so der Landesrat.