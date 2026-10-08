Bereits seit drei Monaten zählt das Land die Verkehrsflüsse in Meran, um die Veränderungen, die mit der Öffnung des Küchelbergtunnels am 26. November einhergehen, genau bewerten zu können. <BR \/><BR \/>Mit der Tunnelöffnung wird zunächst die neue Straßenbeschilderung aktiviert, Durchzugsverkehr aus Hafling und Schenna wird Richtung Sinich geleitet „und aller Verkehr aus dem Passeier und Dorf Tirol direkt in den Tunnel“, so Ciurnelli. Und das Leitsystem führt zu den Parkplätzen. Blaue, gebührenpflichtige Parkplätze im Umkreis von 500 Metern rund um die Kavernengarage mit ihren 600 Stellplätzen und 200 Fahrradabstellplätzen werden schrittweise beseitigt. Das sieht auch der PPP-Vertrag mit den Garagenbetreibern vor.<BR \/><BR \/>Erste Eingriffe in die Verkehrsflüsse in Meran gibt es nach Dreikönig 2027 (wir berichteten, siehe digitale Ausgabe). Dann wird der Bereich <b>ab Theaterbrücke<\/b>, <b>Rennweg<\/b>, <b>Ruprechtstraße <\/b> und <b>untere Freiheitsstraße bis zur Kreuzung Huberstraße<\/b> zur <b>verkehrsberuhigten Zone<\/b>. „Lieferanten dürfen bis 10 Uhr einfahren. Busse – hier sind wir noch am Klären, welche – sowie Anrainer und Garagenbesitzer dürfen immer fahren“, sagt Mobilitätsstadträtin Barbara Hölzl. In der <b>Alpini-<\/b>, <b>Huber-<\/b> und <b>Manzoni<\/b>-Straße wird die <b>Einbahnrichtung umgedreht<\/b>.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1370349_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „In der Manzoni-Straße soll damit zum Nutzen der Anrainer Durchzugsverkehr verhindert werden“, erklärte Ciurnelli. „Wir sind überzeugt von dieser Verkehrsberuhigung des Zentrums und sie ist auch nicht verhandelbar“, sagte Bürgermeisterin Katharina Zeller. Und Stadträtin Barbara Hölzl fügte hinzu: „Wir wollen eine attraktive Innenstadt mit weniger Lärm, besserer Luft und mehr Platz für Fußgänger und Radfahrer.“ „All diese Maßnahmen setzen wir nicht für Touristen, sondern für die Meraner. Und ich weiß, wir werden bis 20230 die Zähne zusammenbeißen müssen“, meinte Vizebürgermeister Nerio Zaccaria.<BR \/><BR \/>Was <b>Obermais<\/b> betrifft, soll die <b>Cavour-Straße sukzessive zurückgebaut<\/b> und der <b>Schwerverkehr in Obermais ausgesperrt<\/b> werden. „Nur Zulieferer, die sich anmelden müssen, dürfen einfahren“, so Ciurnelli.<BR \/><BR \/>Nach den ersten Verkehrsumstellungen wegen der Öffnung der Nordwestumfahrung muss sich Meran für zwei Großbaustellen wappnen – den Bau des Cura Resorts beim Krankenhaus (Baubeginn vielleicht schon Ende 2027) und den Bau des Mobilitätszentrums Anfang 2028. Um den Verkehr flüssig zu halten – es wird abgesehen von den 1.000 Bussen, die in der Stadt unterwegs sind, mit 400 Lkw täglich gerechnet –, werden im kommenden Jahr <b>zwei Kreisverkehre<\/b> gebaut. Einer vor der Einfahrt zum Krankenhaus und einer in der IV.November-Straße auf der Höhe der Kreuzung mit der Laurinstraße. „Dieser Kreisverkehr wird einen Durchmesser von 40 Metern haben, denn über diesen Weg müssen alle zum Krankenhaus. Und ich kann es nicht verantworten, dass jemand wegen Verkehrsproblemen nicht das Krankenhaus erreicht. Die Größe des Kreisverkehrs nehme ich auf meine Kappe“, so Ciurnelli. <BR \/><BR \/> Dafür müssen 716 Quadratmeter Fläche des Praderplatzes geopfert werden. Weitere fünf Prozent Fläche fallen weg, weil im Zuge des Mobilitätszentrum-Baus der unterirdische Durchgang von der Josefstraße unter dem Bahnhof bis zum Praderplatz durchgezogen wird. <BR \/><BR \/>Und noch vor Beginn der Bauarbeiten fürs Cura Resort soll dort ein großer Kreisverkehr fertiggestellt sein, damit Tages- und Bauverkehr besser fließen können. „Noch im Sommer soll ein <b>Bus-Shuttle-Dienst<\/b> eingerichtet werden, der Bahnhof, Krankenhaus, Schulzentrum, Altstadt und Therme verbindet. Mit Sommer deshalb, dass dann während der Bauarbeiten Fußgänger nicht die Zonen Bahnhof und Spital zu Fuß benutzen. Und der Shuttle-Dienst soll alle fünf Minuten verkehren, damit die Menschen nicht das Gefühl haben, warten zu müssen“, so Ciurnelli. Der Bus soll am Spitalsparkplatz vorbei beim Toblhof in die Rossini-Straße einfahren können.