In sieben Tagen wird der Landeshauptstadt eine große Ehre zuteil: Die Olympische Fackel der 25. Winterspiele zieht am 27. Jänner durch die Stadt. „37 Fackelträger und etwa 20 Fahrzeuge bilden einen Konvoi, der von der Reschenbrücke bis zum Waltherplatz ziehen wird“, erklärte Sabrina Michielli, Direktorin und Sonderbeauftragte für innovative strategische Projekte der Gemeinde Bozen, gestern bei der Vorstellung des Großevents.<BR \/><BR \/>Der heiß ersehnte Fackellauf beginnt um 17.57 Uhr an der Reschenbrücke. Anschließend bewegt sich der Umzug durch die Reschenstraße, Drususallee, Italienallee, Freiheitsstraße, über die Talferbrücke, durch die Rosministraße, Dantestraße, vorbei am Verdiplatz und bis zum Bahnhof (siehe Grafik).<BR \/><BR \/>\n<div class="embed-box"><div class="container-wrapper-genially" style="position: relative; min-height: 400px; max-width: 100%;"><img src="https:\/\/img.genial.ly\/5fd380c29270490f70f47a03\/f30fb79b-ab39-43a4-b16e-6acb3b0565c8.jpeg" class="loader-genially" style="position: absolute; top: 0; right: 0; bottom: 0; left: 0; margin-top: auto; margin-right: auto; margin-bottom: auto; margin-left: auto; z-index: 1;width: 80px; height: 80px;"\/><div id="696e30c0623a8949624f89b7" class="genially-embed" style="margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;"><\/div><\/div><script>(function (d) { var js, id = "genially-embed-js", ref = d.getElementsByTagName("script")[0]; if (d.getElementById(id)) { return; } js = d.createElement("script"); js.id = id; js.async = true; js.src = "https:\/\/view.genially.com\/static\/embed\/embed.js"; ref.parentNode.insertBefore(js, ref); }(document));<\/script><\/div>\n<BR \/><BR \/>„Zum Schluss geht es noch durch die Altstadt. Dort sind die Fahrzeuge aber nicht mehr dabei“, unterstrich Michielli. Über die Laurinstraße, Weintraubengasse, Rathausplatz, Laubengasse, Goethestraße und Postgasse gelangt die Olympische Fackel zum Waltherplatz, wo um 19.30 Uhr schließlich das Olympische Feuer entzündet wird.<h3>\r\nBuntes Programm am Waltherplatz und im Waltherhaus<\/h3>Bereits um 17 Uhr beginnt am Waltherplatz ein buntes Rahmenprogramm mit Ständen der Sponsoren und einer Vorführung von vertikalem Tanz an der Fassade der Südtiroler Sparkasse. Zudem werden auch einige Musikkapellen auftreten. Um 19.30 Uhr endet die Feier am Waltherplatz – bis dahin soll die Olympische Fackel im Herzen der Stadt angekommen sein.<BR \/><BR \/>Um den Tag entsprechend abzurunden, gibt es im Waltherhaus ein spezielles Konzert: Unter der Leitung von Marco Mandolini spielen der Cellist Giovanni Sollima (auf einem Cello aus Eis) und das Haydn-Orchester das Stück „The N-Ice Cello“ und die Sinfonie Nr. 41 Jupiter von Wolfgang Amadeus Mozart. Karten für das Konzert gibt es unter www.haydn.it.<h3>\r\n„Fackel soll den olympischen Geist in uns entfachen“<\/h3>„Die Ankunft der Olympischen Fackel in Südtirol soll auch in uns allen den olympischen Geist entfachen“, betonte Landeshauptmann Arno Kompatscher gestern bei der Vorstellung der Route. Die Olympischen Spiele seien ein Ereignis von „größtem Wert“. „Südtirol ist von unterschiedlichen Sprachen und Kulturen geprägt, die zusammenleben und miteinander im Austausch stehen“, erklärte Kompatscher.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1263549_image" \/><\/div>\r\nBürgermeister Claudio Corrarati lädt die Bürgerinnen und Bürger der Stadt ein, „entlang der Straßen selbst Protagonisten zu werden und die vorbeiziehenden Fackelträger mit Freude zu empfangen“. Es sei eine große Emotion, die Fackel in Bozen begrüßen zu dürfen. „Die Olympische Flamme willkommen zu heißen bedeutet, Teil eines wirklich außergewöhnlichen Ereignisses wie der Olympischen Winterspiele zu sein“, schloss Corrarati.