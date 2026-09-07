<BR \/>Wer sich für ein offizielles KFC-Motiv auf der Haut entschied, erhielt einen Gutschein für kostenloses Essen in den KFC-Restaurants in Modena, Reggio Emilia und Parma. Dieser konnte dauerhaft alle zehn Tage eingelöst werden. Die sogenannte „KFC Tattoo Experience“ war bereits im Vorjahr angeboten worden. Damals ließen sich nach Angaben der Veranstalter rund 50 Menschen das Markenlogo auf die Haut tätowieren.<BR \/><BR \/>Die Aktion sorgte jedoch nicht nur für Begeisterung. Der Verbraucherschutzverband Federconsumatori Modena kritisierte den Werbedeal scharf und forderte, die Aktion zu stoppen. Der Verband bezeichnete den Tausch von Fast Food gegen dauerhafte Werbung auf dem Körper als fragwürdig. Zudem äußerte er Bedenken hinsichtlich der hygienischen und rechtlichen Vorgaben für Tätowierungen.<BR \/><BR \/>Auch der Branchenverband CNA Sanità e Benessere verlangte die Einhaltung der geltenden Vorschriften. Tätowierungen müssten unter Bedingungen durchgeführt werden, die sowohl die Gesundheit der Kunden als auch die Professionalität der Tätowierer gewährleisteten.<BR \/>Die Stadt Modena wies die Vorwürfe für die diesjährige Veranstaltung jedoch zurück. Die beiden von KFC beauftragten Tätowierer hätten die erforderlichen Unterlagen beim zuständigen Amt eingereicht und die vorgeschriebene Meldung über die Aufnahme ihrer Tätigkeit abgegeben. <BR \/><BR \/>Für die aktuelle Ausgabe der Messe sei daher alles ordnungsgemäß.<BR \/>Anders sah es bei der Veranstaltung im vergangenen Jahr aus. Die Stadt erklärte, damals nicht über die Werbeaktion informiert worden zu sein. Eine entsprechende Dokumentation habe bei den zuständigen Behörden nicht vorgelegen.<BR \/><BR \/>Neben der Tattoo-Aktion setzte KFC bei der Messe auf weitere ungewöhnliche Werbemaßnahmen. Besucher konnten an digitalen Spielen mit QR-Codes teilnehmen und Pokémon-Sammelkarten sowie limitierte Tassen erhalten. Auch ein Hologramm des KFC-Gründers Colonel Sanders war Teil des Auftritts. Ein Shuttle verband die Messe zudem mit einer KFC-Filiale. Den Abschluss bildete eine Abendveranstaltung mit DJ.