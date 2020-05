Graun bei Kurtatsch: Lkw in Schieflage

Die Berufsfeuerwehr Bozen wurde gegen 18.15 Uhr zur Unterstützung mit dem Kranwagen nach Graun/Kurtatsch gerufen. Eine Betonmischmaschine war in einer Baustelle auf weichen Untergrund gekommen und so in Schieflage geraten.Da der Lkw umzufallen drohte wurde er zunächst von der FF Graun gesichert. Mit dem Kranwagen der Berufsfeuerwehr wurde er schließlich geborgen.Der ganze Einsatz dauerte rund 1,25 Stunden.

