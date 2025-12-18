Wie erst am Donnerstag bekannt wurde, ereignete sich am Montag im neuen „Curunes“ in Graun ein folgenschwerer Unfall. Ein vier Jahre altes einheimisches Kind war mit Familienangehörigen im Hallenbad, als es aus Gründen, die derzeit Gegenstand von Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Carabinieri sind, zum medizinischen Notfall kam.<h3>\r\nUnfallhergang wird ermittelt<\/h3>Derzeit liegen keine gesicherten Details vor, zum genauen Unfallhergang wird noch ermittelt. Fest steht jedoch, dass das kleine Kind im Wasser liegend vorgefunden wurde und reanimiert werden musste. Dabei standen auch Mitarbeiter des nur wenige Meter neben dem Hallenbad befindlichen Sitzes des Weißen Kreuzes der Sektion Vinschger Oberland sowie ein Arzt im Einsatz. <BR \/><BR \/>Zusätzlich war auch das Team des in Laas stationierten Notarzthubschraubers Pelikan 3 alarmiert worden, welches das Kind ins Bozner Krankenhaus flog, wo es auf der Intensivstation behandelt wird. Die dortigen Ärztinnen und Ärzte enthielten sich gestern der Diagnose, das Kind befinde sich „in kritischem Zustand“. <h3>\r\n„Wir sind zutiefst betroffen“<\/h3>Die Nachricht vom tragischen Badeunfall wurde in der gesamten Gemeinde Graun und darüber hinaus mit Bestürzung aufgenommen. Das Hallenbad war erst vor wenigen Wochen offiziell eröffnet worden und erfreut sich seitdem großer Beliebtheit bei Einheimischen und Gästen über das Oberland hinaus. <BR \/><BR \/>Auch Grauns Bürgermeister Franz Prieth ist erschüttert: „Wir sind zutiefst betroffen“, sagte er gestern auf Nachfrage. Alle seien in Gedanken bei der betroffenen Familie und hofften, dass der Unfall einen guten Ausgang nimmt.