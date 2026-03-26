Wie erst am gestrigen Abend bekannt wurde, ist der 37-jährige Alexander Thöni aus dem Gemeindegebiet von Graun an den Folgen eines schweren Arbeitsunfalls verstorben.<BR \/><BR \/>Der Unfall hatte sich bereits am Montag im Gebiet von Valsot im benachbarten Kanton Graubünden ereignet. Thöni war dort mit Bauarbeiten im Keller eines Gebäudes beschäftigt, als es zu dem folgenschweren Vorfall kam. <BR \/><BR \/>Dabei erlitt der 37-Jährige schwere Verletzungen. Er wurde zunächst noch vor Ort erstversorgt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert.<BR \/><BR \/>Trotz aller medizinischen Bemühungen konnte sein Leben nicht gerettet werden. Am gestrigen Tag folgte schließlich die tragische Nachricht, die sich rasch im gesamten Obervinschgau verbreitete und inzwischen auch von offizieller Seite bestätigt wurde: Alexander Thöni ist seinen Verletzungen erlegen.<h3>\r\nZweiter tödlicher Arbeitsunfall<\/h3>In Graun ist die Betroffenheit groß. Die Nachricht hat die Dorfgemeinschaft tief erschüttert. Es ist bereits der zweite tödliche Arbeitsunfall, der die Gemeinde in diesem Jahr trifft.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-arbeitsunfall-im-oman-grosse-trauer-um-rene-piffrader-23" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Erst Ende Jänner war der 23-jährige René Piffrader auf einer Baustelle im Oman ums Leben gekommen. Er stand dort im Dienst eines Schweizer Unternehmens.<\/a>