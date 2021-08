Graun im Vinschgau: Situation unter Kontrolle

Mit Alperia-Technikern sind Vertreter der Gemeinde und der Agentur für Bevölkerungsschutz - der Wildbachverbauung, des Amtes für Stauanlagen - und der Geologie in Graun und analysieren die Situation. In St. Valentin in der Gemeinde Graun im Vinschgau sind seit Donnerstag Wasserinfiltrationen in verschiedenen Gebäuden erfolgt, die Freiwillige Feuerwehr ist seit den Nachtstunden dabei, Keller in mehreren Gebäuden auszupumpen.