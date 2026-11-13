Beim Bürokommunikations-Angebot Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic.<BR \/><BR \/>Microsoft machte bis zum Freitagnachmittag nach und nach Fortschritte bei der Wiederherstellung der Systeme. Für Teile der betroffenen Infrastruktur wurden bereits Maßnahmen abgeschlossen und der Datenverkehr schrittweise wieder aufgenommen, wie der Software-Konzern auf der Plattform X mitteilte. In zentralen Bereichen – etwa beim Zugriff auf Postfächer und bei der Verarbeitung von E-Mails – seien Verbesserungen zu verzeichnen.<BR \/><BR \/>Es könne vereinzelt aber noch zu kurzzeitigen Störungen kommen. Der Fokus liege nun darauf, die Stabilisierung fortzusetzen und die Kapazitäten zu erhöhen, um durchgehend eine zuverlässige Leistung zu gewährleisten.<BR \/><BR \/>Die Mitteilung deckt sich mit der Erfahrung bei Anwendern der Programme. So war zunächst der Dienst Teams größtenteils wieder nutzbar, am frühen Nachmittag (MEZ) wurden deutliche Verbesserungen beim E-Mail-Dienst Outlook beobachtet.<h3>\r\nInternes Microsoft-Problem<\/h3>Angaben der Microsoft-Ingenieure zufolge wurde auf betroffenen Servern ein Prozess überlastet, der für den Aufbau sicherer Verbindungen zuständig ist – woraufhin die Rechner keine Anfragen mehr verarbeiteten. Zudem machte der Konzern die jüngste Konfigurationsänderung rückgängig, die zeitlich mit dem Beginn der Störung zusammenfiel.<BR \/><BR \/>Microsoft erklärte, man suche angesichts anhaltender Ungleichgewichte bei der Datenverkehrssteuerung nach Wegen, um die Kapazitäten zu erhöhen. Wann alle Microsoft-365-Dienste wieder uneingeschränkt laufen, blieb unklar.<BR \/><BR \/>Ausfälle von Online-Diensten gehören zum Alltag – meist sind sie aber von kurzer Dauer. Manchmal sind die Probleme aber so gravierend, dass es zu stundenlangen Störungen kommt. Microsofts Cloud- und E-Mail-Dienste hatten erst Ende August einen stundenlangen großflächigen Ausfall durchlebt, bei dem sich Nutzer nicht einloggen oder Nachrichten senden und empfangen konnten.<BR \/>Auswirkungen weltweit<BR \/><BR \/>In Australien fiel der Ausfall mitten in die Abschlussprüfungen. Schüler aus Melbourne berichteten dem Sender ABC, sie könnten sich nicht auf ausstehende Sprachprüfungen vorbereiten, weil sie weder auf Materialien noch auf die Website der Prüfungsbehörde zugreifen könnten. Auch Online-Unterricht an Berufsschulen über Microsoft Teams war betroffen. Arzttermine und Untersuchungen mussten verschoben werden.<BR \/><BR \/>Der Ausfall führte zu Verzögerungen im Flugverkehr. In Sydney musste eine Maschine mit Ziel Papua-Neuguinea am Boden warten, weil der Kapitän seine für den Start erforderlichen Unterlagen nicht per Outlook erhalten hatte.