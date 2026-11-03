Zwischen den beiden Nachbarn in einem Mehrparteienhaus dürfte es gegen 18.00 Uhr am Montag erst zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung gekommen sein. <BR \/><BR \/>Dabei griff der Mann die Frau erst mit einem Küchenmesser und anschließend mit einer Axt an. Sie erlitt mehrere schwere Verletzungen im Kopf-, Gesichts- und Halsbereich sowie zahlreiche Stich- und Schnittverletzungen im Bereich des Oberkörpers. Rettungskräfte brachten die 45-Jährige ins Spital, sie wurde operiert und in künstlichen Tiefschlaf versetzt. Bisher konnte sie nicht einvernommen werden.<BR \/><BR \/>Der Mann wählte nach dem Vorfall selbst den Notruf. Polizisten nahmen ihn noch am Tatort fest. Bei der Einvernahme gab er die Tat zu, eine Tötungsabsicht bestritt er jedoch. Er habe sich lediglich gegen die Frau verteidigen wollen. Bei ihm wurden allerdings keine Verletzungen festgestellt. Das Küchenmesser und die Axt wurden am Tatort sichergestellt und werden nun kriminaltechnisch untersucht. <BR \/><BR \/>Zudem laufen noch Ermittlungen zum Motiv. Auch Umfelderhebungen zu möglicherweise zurückliegenden Nachbarschaftsstreitigkeiten werden geführt. Der Grund des Streits und die genauen Hintergründe der Gewalttat sind bisher nicht klar.