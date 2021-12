Green Pass-Kontrollen: Staatspolizei schließt 2 Bars und straft 12 Kunden

Die Staatspolizisten haben in den vergangenen beiden Tagen rund 700 Personen kontrolliert und dabei 12 Verstöße gegen die 2G-Regelung festgestellt: 9 in Bozen, 2 in Toblach und einen am Brenner.In Bozen ordneten die Ermittler außerdem die Schließung von 2 Bars im Don Bosco-Viertel und in Oberau an, weil die Betreiber gegen die geltenden Auflagen verstoßen hatten. Die Dauer der Schließung beträgt jeweils 4 Tage.Die Bahnhofspolizei hat einen Passagier, der mit dem Zug von Meran nach Bozen gefahren war, mit einer Strafe belegt, weil er ohne den vorgeschriebenen Green Pass ein öffentliches Verkehrsmittel benutzt hatte.

