Green-Pass-Pflicht: Anstehen für den Coronatest

Seit Freitag, 15. Oktober, gilt die Green-Pass-Pflicht in Italien und damit auch in Südtirol. Zahlreiche nicht geimpfte Personen benötigen somit einen negativen Coronavirus-Test, um zur Arbeit gehen zu können.Bereits am Sonntagabend kam es daher vor vielen Testzentren zu langen Warteschlangen. Vor allem wer in Bozen einen Test machen wollte, musste sich in Geduld üben.Auch am Montagmorgen bildeten sich vor Apotheken und Testzentren teils lange Warteschlangen, wie etwa in Kaltern.Was zu tun ist, wenn der Green Pass in der Arbeitszeit verfällt, lesen Sie hier.

stol