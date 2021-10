Grenzkontrollen: Eine Verhaftung und 3 Einreiseverweigerungen

Am Grenzübergang am Brenner wird derzeit eingehend von der Staatspolizei kontrolliert, weil Italien anlässlich des G20-Gipfels vorübergehend wieder Kontrollen an den Binnengrenzen des Schengen-Raums eingeführt hat. So wurde am gestrigen Donnerstag ein 42-Jähriger italienischer Staatsbürger aufgehalten, der mit dem Zug von München nach Verona unterwegs war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass gegen den Mann ein Haftbefehl der römischen Staatsanwaltschaft vorlag.Der Mann muss eine verbleibende Haft von 2 Jahren und 16 Tagen absitzen sowie 2400 Euro Strafe zahlen. Für ihn klickten die Handschellen und er wurde in das Gefängnis von Bozen gebracht.Außerdem kontrollierten die Polizisten 3 indische Staatsbürger, die ohne die notwendigen Dokumente italienisches Staatsgebiet betreten wollten. Zudem konnten die 3 keinen gültigen Green Pass vorlegen. Ihnen wurde die Einreise verweigert.

