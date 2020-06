Grenzöffnung: Schweden lockert Reisebeschränkungen

Schweden rät seinen Bürgern nicht länger von Reisen in eine Reihe von europäischen Ländern ab. Ab dem 30. Juni sei es wieder möglich, in 10 Staaten Europas zu reisen, sagte Außenministerin Ann Linde am Mittwoch auf einer Pressekonferenz in Stockholm.