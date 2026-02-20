Erst im April 2025 hatte der Schauspieler mitgeteilt, an der unheilbaren Krankheit ALS erkrankt zu sein. Er wurde 53 Jahre alt. „Er verbrachte seine letzten Tage im Kreise enger Freunde, seiner geliebten Ehefrau und seiner beiden wundervollen Töchter Billie und Georgia, die sein Ein und Alles waren“, teilte seine Sprecherin, Melissa Bank, mit.<BR \/><BR \/>Die „New York Times“ als auch die „Washington Post“ zitierten eine Mitteilung von der Sprecherin Danes. Dane erlangte mit seiner Rolle in der Krankenhaus-Serie „Grey's Anatomy“ weltweite Berühmtheit. Er spielte den Chirurgen und Frauenschwarm Dr. Mark Sloan – auch „McSteamy“ genannt. Nach sechs Jahren „Grey's Anatomy“ übernahm er in der Endzeit-Serie „The Last Ship“ die Hauptrolle eines Navy-Captains.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1279119_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Ab 2019 stand er für die HBO-Produktion „Euphoria“ vor der Kamera.<BR \/>Dane wirkte auch in mehreren Spielfilmen mit, darunter „X-Men: Der letzte Widerstand“, „Marley & Ich“, „Valentinstag“ oder „Bad Boys: Ride or Die“. Krankheitsbedingt nahm seine Karriere ein plötzliches Ende.<BR \/><BR \/>Die Krankheit Amyotrophe Lateralsklerose (ALS) betrifft das zentrale und periphere Nervensystem. Dabei werden Nerven zerstört, es kommt zu Schluck-, Atmungs- und Sprechstörungen, Muskelschwund und Lähmungen, die schließlich zu Tod führen.<BR \/><BR \/><i>Eric Dane sprach offen über seine ALS-Diagnose und seinen ungebrochenen Lebenswillen. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/eric-dane-kaempft-gegen-als-ich-will-meine-toechter-aufwachsen-sehen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr dazu finden Sie hier.<\/a><\/i>