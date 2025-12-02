Dafür hat der Südtiroler Sanitätsbetrieb <b>vier Impfzentren an folgenden Standorten<\/b> eingerichtet: <BR \/><BR \/>Am <b>Krankenhaus Bozen<\/b> in der neuen Klinik, Erdgeschoss;<BR \/><BR \/>Am <b>Krankenhaus Brixen<\/b> im Dienst für Hygiene und Öffentliche Gesundheit, Gebäude C, 2. Stock;<BR \/><BR \/>Am <b>Krankenhaus Meran<\/b> in der Blutabnahmestelle (Hochparterre);<BR \/><BR \/>Am <b>Krankenhaus Bruneck<\/b> in der Blutabnahmestelle (Erdgeschoss);<BR \/><BR \/> Man kann sich für eine <b>Einfachimpfung<\/b> gegen Grippe <b>oder<\/b> gegen Covid oder für die <b>Zweifachimpfung<\/b> entscheiden.