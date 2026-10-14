<h3>\r\nGrippe ist mehr als eine Erkältung<\/h3>In den Wintermonaten nimmt die Zahl der Atemwegsinfektionen zu. Neben gewöhnlichen Erkältungen zirkuliert dann auch das Influenzavirus. Eine Grippe kann schwer verlaufen und Komplikationen verursachen. Das italienische Höhere Institut für Gesundheitswesen (Istituto Superiore di Sanità, ISS) geht davon aus, dass die Grippe in Italien jährlich rund 8.000 Todesfälle verursacht.<BR \/><BR \/>Das italienische Gesundheitsministerium empfiehlt die Grippeimpfung insbesondere allen Personen ab 60 Jahren. Ein erhöhtes Risiko für schwere Krankheitsverläufe haben zudem Menschen mit chronischen Erkrankungen oder einem geschwächten Immunsystem, Schwangere und kleine Kinder.<BR \/><BR \/>Auch für Personen, die beruflich engen Kontakt zu Erkrankten oder besonders gefährdeten Menschen haben, ist die Impfung sinnvoll. Dazu gehören insbesondere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Gesundheitswesen. Die Impfung schützt nicht nur die geimpfte Person selbst, sondern trägt auch dazu bei, die Weiterverbreitung des Virus einzudämmen und damit gefährdete Menschen zu schützen.<h3>\r\nHerbst ist der richtige Zeitpunkt<\/h3>Bei saisonalen Impfungen spielt der Zeitpunkt eine wichtige Rolle. Die Impfung sollte möglichst vor Beginn der jeweiligen Infektionssaison erfolgen, damit der Schutz rechtzeitig aufgebaut werden kann. Für die Grippeimpfung ist der Herbst der geeignete Zeitraum.<BR \/>Wer sich gegen Grippe und Corona impfen lassen möchte, kann beide Impfungen – sofern medizinisch nichts dagegen spricht – bei einem einzigen Termin erhalten.<BR \/><BR \/>Die Grippeimpfung gilt grundsätzlich als gut verträglich. Nach der Impfung kann es vorübergehend zu einer Schwellung oder leichten Schmerzen an der Einstichstelle kommen. Auch milde, grippeähnliche Beschwerden sind möglich, klingen in der Regel aber rasch wieder ab. Da sich Influenzaviren laufend verändern, werden die zirkulierenden Varianten weltweit überwacht und untersucht. Auf dieser Grundlage wird der Impfstoff für die jeweilige Saison angepasst. Für die Saison 2026\/2027 stehen in Südtirol insgesamt 84.500 Impfdosen zur Verfügung.<BR \/><BR \/>Landesrat Dr. Hubert Messner: „Die Grippeimpfung ist eine einfache und wichtige Maßnahme, um sich selbst und andere vor schweren Krankheitsverläufen zu schützen. Gerade ältere Menschen, chronisch Kranke und Menschen mit einem geschwächten Immunsystem können besonders von einer Grippeinfektion betroffen sein. Deshalb ist es wichtig, dass wir die Möglichkeiten der Vorsorge nutzen. Ich lasse mich selbst impfen und möchte damit auch zeigen: Impfen ist eine persönliche Entscheidung mit einem positiven Effekt für die gesamte Gemeinschaft. Dass die Grippeimpfung auch heuer für alle Südtirolerinnen und Südtiroler kostenlos angeboten wird, ist eine gute Gelegenheit, den eigenen Schutz und den Schutz unserer Mitmenschen zu stärken.“<BR \/><BR \/>Sanitätsdirektor Dr. Josef Widmann: „Grippeviren zirkulieren gerade jetzt im Herbst und können insbesondere bei hoher Belastung zu zusätzlichen Herausforderungen für die Gesundheitsversorgung führen. Unser Ziel ist es in erster Linie, Erkrankungen möglichst vorzubeugen und vermeidbare Krankenhausaufenthalte zu reduzieren. Eine Grippeschutzimpfung ist dafür das Mittel der Wahl.“<BR \/><BR \/>Dr.in Silvia Spertini, Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit: „Mit der Grippeschutzimpfung können wir das Risiko für schwere Krankheitsverläufe deutlich senken und besonders gefährdete Menschen schützen. Gerade in der Herbst- und Wintersaison, wenn mehrere Atemwegserreger gleichzeitig zirkulieren, ist es wichtig, die verfügbaren Präventionsmaßnahmen zu nutzen.“<BR \/>Informationen und Vormerkung<BR \/><BR \/>Die Grippeschutzimpfung ist für in Südtirol ansässige Personen kostenlos.