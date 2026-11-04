Bis 2. November wurden 34.000 Bürger in Südtirol gegen die Grippe geimpft und nur etwa 4600 gegen Corona. <BR \/><BR \/>Viele Hausärzte bieten die Coronaimpfung heuer gar nicht mehr an – weil sie ihnen organisatorisch zu umständlich und mühsam ist.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380738_image" \/><\/div>\r\n<b><BR \/>Dr. Silvia Spertini<\/b> (im Bild), Direktorin des Dienstes für Hygiene und öffentliche Gesundheit, zieht eine positive Zwischenbilanz bei der Grippeimpfung: 2025 seien bis 23. Dezember etwa 63.000 Dosen in Südtirol verabreicht worden. Heuer habe man bis jetzt über die Hälfte dieser Zahl erreicht. Und weil die Hausärzte oft erst am Ende der Kampagne ihre Impf-Zahlen registrieren, seien die effektiven Impfzahlen wohl noch etwas höher.<h3>\r\nKinderärzte empfehlen Grippeimpfung auch Kindern <\/h3>Eine Grippe-Impfung wird nicht nur älteren Menschen ab 60 Jahren, sondern auch Kindern empfohlen – ab einem Alter von sechs Monaten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380741_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Die Grippeimpfung kann vor schweren Verläufen und Komplikationen wie einer Lungenentzündung schützen“, erklärt <b>Dr. Günther Goller<\/b>, Kinderarzt in Vahrn. „Insbesondere für Kinder und Jugendliche, die eine Vorerkrankung haben – wie zum Beispiel Asthma, chronische Lungen- oder Herzkrankheiten, Diabetes, Stoffwechselerkrankungen oder eine Schwäche des Immunsystems, wird die jährliche Grippeimpfung explizit empfohlen. Auch für Kinder, die engen Kontakt zu gefährdeten Personen im selben Haushalt haben, ist die Impfung sinnvoll. Für gesunde Kinder gibt es keine allgemeine, verpflichtende Empfehlung. Ich und viele Kinderärzte befürworten die Impfung jedoch auch für Kita- und Schulkinder unter anderem, um Infektionsketten zu unterbrechen“, sagt Dr. Goller.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380744_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nCorona-Impfung interessiert vor allem ältere Bürger<\/h3>„Das Interesse an der Grippeimpfung ist sehr groß – etwas größer als im vergangenen Jahr“, berichtet Dr. Maximin Liebl, Präsident der Apothekerkammer. „Wir haben schon einige hundert Impfungen durchgeführt in der Madonna-Apotheke.“ Bei der Covid-Impfung sei die Nachfrage hingegen verhalten. „Eher nur ältere Menschen lassen sich gegen Covid impfen“, berichtet Dr. Liebl. Die Grippe-Impfung werde hingegen auch von jungen Leuten in Anspruch genommen. <h3>\r\nCorona: Bürger orientieren sich am vergangenen Jahr<\/h3>Dr. Spertini erklärt sich das eher schwache Interesse an der Corona-Impfung auch damit, dass sich die Bürger am vergangenen Jahr orientieren: Wenn nicht viele Krankenhausaufenthalte wegen Covid notwendig waren, dann ist diesen Bürgern der Schutz gegen Covid auch nicht mehr so wichtig. „Ein Denkfehler“, wie Dr. Spertini betont. <BR \/>Sehr viele Südtiroler wollen sich zudem grundsätzlich nicht gegen Corona impfen lassen, weil sie mit Corona abgeschlossen haben, heißt es von Ärzten. Von Corona wollen viele ganz einfach nichts mehr wissen – und das schlägt sich auch in den Impfzahlen nieder. <h3>\r\n Viele Hausärzte bieten Coronaimpfung nicht mehr an<\/h3>Viele Hausärzte bieten die Coronaimpfung heuer gar nicht mehr an – auch, weil ihnen die organisatorische Handhabung mit den 6er-Dosen zu komplex und umständlich ist – und sie da Sammeltermine organisieren müssten. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1380747_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>„Auch ich habe mich heuer erstmals dazu entschlossen, Covid nicht zu impfen“, berichtet Ärztekammerpräsidentin Dr. Astrid Marsoner. „Dabei bin ich eine sehr überzeugte Impferin. Aber die Nachfrage ist sehr überschaubar. Bis jetzt hatte ich etwa sechs Anfragen wegen einer Corona-Impfung.“ Es wäre für sie zudem sehr mühsam, jedes Mal zur Spitalsapotheke zu fahren, um den Impfstoff abzuholen. 2025 habe sie teilweise für jede einzelne Impfung eine eigene Fiale gebraucht, für die sie dann extra ins Krankenhaus fahren musste.