Grippeimpfung – nie war sie so wichtig wie jetzt

Besonders wichtig ist eine Grippe-Impfung für Angehörige von Risikogruppen. Für diese Personen ist die Grippe-Impfung kostenlos. Dazu gehören:

Eine Grippe ist keine banale Erkältung, vor allem für Mitglieder bestimmter Personengruppen kann sie lebensgefährlich sein. Gerade im ersten Winter nach Ausbruch von Covid-19 ist eine Grippeimpfung mehr als angebracht. Sind doch manche Symptome von Covid-19 und Influenza sehr ähnlich. Wurde eine Grippe-Impfung durchgeführt, kann so viel schneller und klarer die richtige Diagnose gestellt werden.Ab dem heutigen Mittwoch können Termine für eine Grippe-Impfung 2020/21 vorgemerkt werden. Folgende Möglichkeiten der Vormerkung stehen zur Verfügung:viabei der zentralen Vorsorge-Vormerkstelle, Telefonnummer(Montag bis Freitag von 08.00 bis 16.00 Uhr)viaan die die zentrale Vorsorge-Vormerkstelle:Auch eine Impfung beim Hausarzt oder der Hausärztin sowie beim Basiskinderarzt oder der Basiskinderärztin ist möglich, sofern sich diese an der Impfkampagne des Sanitätsbetriebes beteiligen.(für die Saison 2020-2021 wird aufgrund des COVID-19-Notstandes und um die Differentialdiagnose in den Altersgruppen mit dem höchsten Risiko einer schweren Verlaufsform zu erleichtern, die Grippeimpfung auch in der Altersgruppe 60-64 Jahre kostenlos angeboten.)chronischen Erkrankungen der Lungen (einschließlich Asthma, bronchopulmonare Dysplasie, zystische Fibrose und chronischen obstruktiven Bronchopathien);Herz-Kreislauferkrankungen (einschließlich der angeborenen und erworbenennHerzerkrankungen;Diabetes mellitus und anderen Stoffwechselerkrankungen, einschließlich der Übergewichtigen mit einem BMI über 30 und schweren Begleiterkrankungen;Nierenerkrankungen mit Niereninsuffizienz;Erkrankungen der blutbildenden Organe und Haemoglobinopathien;Angeborenen oder erworbenen Immunkrankheiten, die eine verminderteAntikörperbildung hervorrufen, durch Arzneimittel oder HIV verursachteImmunschwäche;chronischen entzündlichen Darmerkrankungen und Malabsorptionsstörungen, Erkrankungen, bei denen ein größerer chirurgischer Eingriff geplant ist;Erkrankungen, die mit dem Risiko einer erhöhten Sekretaspiration in Verbindung stehen;Chronischen Lebererkrankungen;Ärzte und Sanitätspersonal in Einrichtungen, die durch ihre Tätigkeit in der Lage sind, die Grippe auf Personen mit hohem Risiko für Grippekomplikationen zu übertragen.PolizeikräfteFeuerwehrkräfteAndere gesellschaftlich nützliche Kategorien, die aus Gründen, die mit der Ausübung ihrer Arbeitstätigkeit zusammenhängen, von einer Impfung profitieren könnten; in dieser Hinsicht obliegt es den Regionen, die Grundsätze und Modalitäten des Angebots für diese Kategorien festzulegen;Schließlich ist es international verbreitete Praxis, dass Arbeitgeber aktiv und kostenlos Grippeimpfungen für Arbeitnehmer anbieten, die aufgrund ihrer Tätigkeit besonders exponiert sind, um negative Auswirkungen auf die Produktivität einzudämmen;Züchter, Angestellte der Tierzucht und des Lebendtiertransportes, Schlächter, Tierärzte;Auch Personen, die keiner Risikogruppe angehören, wird von Experten eine Grippeimpfung im ersten Corona-Winter dringend empfohlen. Zum einen kann so schneller eine Diagnose gestellt werden und zum anderen ist nicht absehbar, welche Folgen ein Befall mit gleich beiden Viren – Influenza und Corona – nach sich ziehen würde.Der Südtiroler Sanitätsbetrieb hat sich auch in diesem Jahr wieder mit dem wirksameren – und teureren – Vierfachimpfstoff gegen Influenza eingedeckt, der im Vergleich zum günstigeren Dreifachimpfstoff einen effizienteren Schutz gegen Grippeviren bietet. Für die kommende Grippesaison wurden 73.500 Impfdosen bestellt. Das sind mehr, als in der gesamten vergangenen Grippesaison in Südtirol verabreicht worden sind.

