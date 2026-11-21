<b>Grippe oder Erkältung: Wo liegt der Unterschied?<\/b><BR \/>Dr. Doris Hager-Prainsack: Der Begriff „grippaler Infekt“ führt oft zu Verwechslungen, denn er hat mit der echten Grippe – also der Influenza – medizinisch wenig zu tun. Grippaler Infekt, Erkältung und Verkühlung bezeichnen dasselbe: eine meist harmlose Infektion der oberen Atemwege. Eine Erkältung verläuft meist schleichend mit Halsweh, Schnupfen und leichtem Husten. Die Influenza beginnt hingegen typischerweise plötzlich – mit Fieber, Kopf- und starken Muskel-schmerzen sowie ausgeprägtem Krankheitsgefühl. Labordaten des italienischen Über-wachungssystems zeigen, dass in der Wintersaison nur etwa jede vierte akute Atemwegs-infektion eine echte Influenza ist. Allein anhand der Symptome lässt sich der Erreger nicht sicher bestimmen. Klarheit bringt im Zweifelsfall nur ein Test.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1387083_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/><b>Gibt es Warnsignale für schwere Komplikationen?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Eine Influenza sollte nicht als harmloser Infekt abgetan werden, da das Virus selbst oder eine zusätzliche Infektion mit Bakterien eine Lungen- oder Herzmuskelentzündung verursachen kann. Ein erneuter Fieberanstieg nach anfänglicher Besserung, Atemnot, Schmerzen beim Atmen und schmerzhafter Husten mit eitrigem Auswurf sind typische Warnsignale für eine Lungenentzündung. Bei älteren Menschen können Verwirrtheit oder plötzliche Schwäche die ersten Anzeichen sein. Eine Herzmuskelentzündung ist deutlich seltener und äußert sich häufig zeitverzögert durch anhaltende Erschöpfung, Brustdruck, Herzstolpern oder Atemnot schon bei geringer Belastung. „Eine Grippe braucht Zeit zum Auskurieren. Wer sich nicht konsequent schont und zu früh wieder Sport treibt oder sich körperlich stark belastet, riskiert Komplikationen an Lunge und Herz. Bei Atemnot, Brustschmerz oder Brustdruck, bei Herzstolpern oder anhaltender Erschöpfung sollte daher ärztlicher Rat eingeholt werden.<BR \/><BR \/><embed id="dtext86-77256411_listbox" \/><BR \/><BR \/><b>Hausmittel – was hilft wirklich?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Kein Hausmittel heilt eine Grippe oder verkürzt sie, doch einige Hausmittel mildern Symptome kurzfristig. Honig kann Husten lindern. Hühnersuppe und warme Getränke helfen bei Fieber, um ausreichend Flüssigkeit aufzunehmen. Gurgeln mit Salzwasser oder Kräutertee befeuchtet die gereizte Rachenschleimhaut, Nasenspülungen mit Salzlösung befreien die Nase. Für Wadenwickel gibt es keinen wissenschaftlichen Wirkungsnachweis. Viele Menschen empfinden sie bei Fieber aber als angenehm. Honig kann bei Säuglingen lebensgefährlich sein. Ätherische Öle mit Menthol, Kampfer oder Eukalyptus können bei Babys und Kleinkindern schwere Atemnot verursachen. Dampfinhalationen über offenen Schüsseln bergen eine hohe Verbrühungsgefahr. „Die Studienlage zu Hausmitteln ist insgesamt dünn. Wer sich damit besser fühlt, kann sie einsetzen, sofern sie nicht schaden. Sie sollen bei Warnsignalen jedoch nicht den ärztlichen Rat ersetzen.<BR \/><BR \/><b>Schützt Vitamin C vor Influenza?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Nach der aktuellen Studienlage senkt die regelmäßige Einnahme von Vitamin C in der Allgemeinbevölkerung das Risiko für Erkältungen nicht. Eine Ausnahme zeigte sich bei Menschen unter extremer Belastung (z.B. subarktische Kälte und körperliche Belastung), wo eine regelmäßige Einnahme von Vitamin C das Erkältungsrisiko senken konnte. Auch für Influenza ist eine Schutzwirkung nicht belegt. Die Einnahme erst bei Symptombeginn zeigte in Studien keinen einheitlichen Nutzen. Eine ausreichende Vitamin-C-Versorgung ist für das Immunsystem wichtig, der Bedarf lässt sich aber problemlos über eine ausgewogene Ernährung mit Obst und Gemüse decken. Der beste Schutz gegen die echte Grippe bleibt die jährliche Grippeimpfung in Kombination mit guten Hygienemaßnahmen.<BR \/><BR \/><b>Wie sollen fiebersenkende Medikamente eingesetzt werden?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Fiebersenkende und schmerzstillende Medikamente heilen die Infektion nicht, sondern lindern lediglich Symptome. Paracetamol (Tachipirina) oder Ibuprofen (Brufen) sind angebracht, wenn Betroffene sichtbar unter dem Fieber leiden, stark entkräftet sind oder der Schlaf erheblich gestört wird. „Fieber an sich ist eine Abwehrreaktion und muss nicht in jedem Fall gesenkt werden. Bei älteren Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen ist eine frühere Fieber-senkung sinnvoll, weil hohes Fieber das Herz und den Kreislauf zusätzlich belastet. Bei starken Kopf-, Glieder-, Hals- oder Ohrenschmerzen unterstützt der Einsatz schmerzstillender Medikamente, damit sich der Körper erholen kann. Ibuprofen und verwandte Schmerzmittel können Magen, Nieren und Herz belasten und sollten bei bestimmten Vorerkrankungen oder bei Einnahme gerinnungshemmender Medikamente nur nach Rücksprache mit der Ärztin\/dem Arzt verwendet werden. Acetylsalicylsäure darf Kindern und Jugendlichen unter 16 Jahren nicht gegeben werden. Bei Paracetamol ist auf die Tageshöchstdosis zu achten. Ohne ärztlichen Rat sollte die Selbstmedikation nicht länger als drei Tage erfolgen.<BR \/><BR \/><b>Wie lässt sich eine Ansteckung vermeiden?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Am wirksamsten schützt das Daheimbleiben erkrankter Personen, da es Ansteckungsketten direkt an der Quelle unterbricht. Ist der Kontakt zu anderen bei Atemwegssymptomen unvermeidbar, kann eine Schutzmaske vor allem beim engen Kontakt mit älteren oder chronisch kranken Menschen sinnvoll sein. Husten und Niesen in die Armbeuge oder in ein Taschentuch, regelmäßiges Händewaschen und Lüften verringern ebenfalls die Verbreitung von Grippeviren. „Jede einzelne Maßnahme hat nur einen begrenzten Effekt. In Kombination und zusammen mit der Grippeschutzimpfung verringern diese einfachen Alltagspraktiken die Ausbreitung von Grippeviren aber deutlich.<BR \/><BR \/><b>Grippeschutzimpfung – für wen und wann?<\/b><BR \/>Hager-Prainsack: Italiens Gesundheitsministerium empfiehlt die Grippeschutzimpfung als wirksamsten Schutz vor schweren Krankheitsverläufen und Komplikationen. Besonders empfohlen wird sie Menschen ab 60 Jahren, Kleinkindern, Schwangeren, chronisch Kranken sowie Personen, die Risikogruppen betreuen oder engen Kontakt zu ihnen haben. Auch für medizinisches und pflegerisches Personal wird sie empfohlen. In Südtirol ist die Impfung für alle ansässigen Personen kostenlos. „Auch in der zweiten Novemberhälfte ist eine Impfung sinnvoll, ebenso im Dezember oder während einer laufenden Grippewelle. Der Körper benötigt etwa zwei Wochen, um den vollen Impfschutz aufzubauen. Bei einer akuten Erkrankung mit Fieber sollte die Impfung verschoben werden.