Die Initiative ist Teil des landesweiten Projekts der Carabinieri zur „Förderung der Kultur der Legalität“. Geleitet wurden die Vorträge vom Kommandanten der Kompanie St. Ulrich gemeinsam mit den jeweiligen örtlichen Stationskommandanten. Anstatt auf trockene Theorie zu setzen, suchten die Beamten den direkten und praxisnahen Dialog mit den Jugendlichen.<h3>\r\nGefahren im Netz und ethischer Umgang mit KI<\/h3>Ein Schwerpunkt der Treffen lag auf den sogenannten „Cybergefahren“ im Alltag der Jugendlichen. Die Carabinieri beleuchteten die Risiken sozialer Netzwerke und sprachen offen über Themen wie Mobbing, Cybermobbing, Online-Grooming (das gezielte Ansprechen Minderjähriger im Netz durch Erwachsene) sowie Revenge Porn (Rachepornos).<BR \/><BR \/>Darüber hinaus widmeten sich die Beamten aktuellen technologischen Entwicklungen und diskutierten mit den Schülern über einen verantwortungsvollen und ethischen Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) im Schulalltag.<h3>\r\nRespekt vor dem Gemeingut<\/h3>Neben der digitalen Welt ging es auch um das Verhalten im analogen Raum. Die Einsatzkräfte erläuterten den Jugendlichen die rechtlichen Konsequenzen – auch für Minderjährige – bei Diebstählen sowie Sachbeschädigungen, etwa durch Vandalismus an öffentlichen Einrichtungen oder Vorfälle im schulischen Umfeld.<BR \/><BR \/>Mit der Veranstaltungsreihe unterstreichen die Carabinieri ihren Fokus auf Prävention und Aufklärung. Ziel sei es, den Schülern zu vermitteln, dass Gesetze nicht bloße Verbote darstellen, sondern als wichtiger Kompass zum Schutz der eigenen Person und für ein respektvolles Miteinander dienen.