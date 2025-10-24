Die Ermittlungen begannen nach der Anzeige der Frau. Sie hatte einen Anruf eines angeblichen Anwalts erhalten, der sie glaubhaft davon überzeugte, dass sie als Begünstigte einer großzügigen Spende einer erfundenen französischen Wohltäterin ausgewählt worden sei. <BR \/><BR \/>Um die vermeintliche Zuwendung zu „verifizieren“, wurde die Frau dazu gebracht, zwei Aufladungen auf Prepaid-Karten im Gesamtwert von 600 Euro vorzunehmen.<BR \/><BR \/>Dank sorgfältiger Ermittlungen der Carabinieri konnte der Täter identifiziert werden, der bereits wegen ähnlicher Straftaten bekannt ist. Der 63-Jährige, der ursprünglich aus der Provinz Palermo stammt, wurde angezeigt.<BR \/><BR \/>Die Untersuchungen dauern an, um mögliche Mittäter auszumachen.