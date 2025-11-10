In den vergangenen Tagen wurden in der Gemeinde Vintl und den angrenzenden Gebieten bis nach Gröden Einbrüche in Wohnhäusern und Beherbergungsbetrieben gemeldet. <BR \/><BR \/>Die Ermittlungen liefen auf Hochtouren und wurden von den Carabinieri von Brixen durchgeführt. Dabei wurden sie von den Carabinieri von St. Ulrich unterstützt. <BR \/><BR \/>In Waidbruck kontrollierten die Beamten drei albanische Staatsbürger, ohne festen Wohnsitz. Sie werden verdächtigt, wenige Stunden zuvor, einen Einbruch in einem Hotel in Wolkenstein in Gröden begangen zu haben. <BR \/><BR \/>Die Männer wurden angezeigt. Bei den mutmaßlichen Einbrechern wurde auch Werkzeug beschlagnahmt. Dies deute auf ein hohes Maß an Vorbereitung und Planung hin, heißt es in einer Aussendung. <BR \/><BR \/>So wurden eine Brechstange, sieben Schraubendreher, Kleidung zur Tarnung, und zwei „Walkie-Talkies“ sichergestellt. Insbesondere mit den „Walkie-Talkies“ können Abhörmaßnahmen umgangen und Einbrüche koordiniert werden.