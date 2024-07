Gröden: Gesuchter Krimineller festgenommen

Der Mann, der in Sizilien wohnt, wurde in seiner Heimat gesucht, weil er einige Beamte verletzt hatte. Vor einem Monat tauchte er deshalb unter, um einem angeordneten Hausarrest zu entgehen. Ihm wurde unter anderem Diebstahl und Körperverletzung vorgeworfen.Am gestrigen Donnerstagabend wurde er in Gröden geschnappt, da er sich einem Mann sehr aggressiv gezeigt hatte und dieser die Carabinieri alarmierte.Sie rückten aus, identifizierten den 23-jährigen gesuchten Mann und nahmen ihn fest. Nun muss er eine Haftstrafe von einem Jahr absitzen.