Es waren zwei Touristen aus Rom, die die Gefahrensituation erkannten und geistesgegenwärtig reagierten: Als sie die verängstigte Hündin auf der Fahrbahn sahen, stellten sie ihr Fahrzeug quer hin und blockierten so den Verkehr in beide Richtungen.<h3>
Behörden werden informiert</h3>Die beiden Touristen stiegen aus, fingen das Tier ein und nahmen es mit in ihre Unterkunft nach Kastelruth. Dort kümmerte man sich um die Hündin und versorgte sie. <BR /><BR />Die Behörden wurden informiert. Der Sanitätsbetrieb schickte ein Fahrzeug, um die Hündin abzuholen und eine geeignete Struktur für sie zu finden. Auch die Suche nach den möglichen Besitzern wurde eingeleitet.<BR /><BR />