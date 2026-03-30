Wie die Carabinieri in einer Aussendung mitteilen, soll der 35-Jährige mithilfe gefälschter Rezepte starke Schmerzmittel und Opioide in Apotheken beschafft haben.<BR \/><BR \/>Der Mann, ein ägyptischer Staatsbürger mit Wohnsitz im Friaul, wurde nach einer Blitzoperation der Ordnungshüter angezeigt. Die Carabinieri stellten dabei sechs Fläschchen mit tramadolhaltigen Medikamenten sowie einen gefälschten Arztstempel und zehn ärztliche Rezepte sicher.<BR \/><BR \/>Die Behörden gehen davon aus, dass der Mann systematisch Apotheken täuschte und einen illegalen Handel mit verschreibungspflichtigen Medikamenten aufbaute.