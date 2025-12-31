Zum Brand kam es gegen 1.30 Uhr in der Dauneistraße in Wolkenstein.<BR \/><BR \/>Bei Temperaturen von minus 8 Grad Celsius standen die Einsatzkräfte unter besonders erschwerten Bedingungen im Einsatz. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256076_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Dank des raschen und koordinierten Vorgehens der Feuerwehren konnte der Brand jedoch schnell unter Kontrolle gebracht und eine Ausbreitung auf den angrenzenden Wald verhindert werden.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1256079_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von St. Christina und Wolkenstein, der Rettungsdienst sowie die Behörden.<BR \/><BR \/>Die Einsatzkräfte rufen die Bevölkerung zum Jahreswechsel dazu auf, mit Feuerwerkskörpern äußerst vorsichtig umzugehen. „Gerade in trockenen Gebieten können bereits kleine Funken Brände auslösen und Menschen in Gefahr bringen“, unterstreicht die Feuerwehr.