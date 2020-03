Gröden: Lokale und Geschäfte sollen schließen

In einem gemeinsamen Beschluss empfehlen die Grödner Bürgermeister Roland Demetz(Wolkenstein), Tobia Moroder (St. Ulrich) und Moritz Demetz (St. Christina) sämtliche Lokale und Betriebe, die nicht Lebensmittel oder lebensnotwendige Produkte verkaufen, zu schließen.Man habe „festgestellt, dass die Anzahl der Infizierten in Südtirol und vor allem im Grödental weiter in besorgniserregendem Maße zunimmt und derzeit die weitere Entwicklung nicht voraussehbar ist“, heißt es im Beschluss.

