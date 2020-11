Gröden: Pkw kracht gegen Linienbus

Am Sonntag gegen 12 Uhr wurden die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes und die Freiwillige Feuerwehr von Wolkenstein zu einem Einsatz auf die Grödner Straße gerufen. Es war zu einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Linienbus gekommen.Dabei wurde eine Person leicht verletzt. Nach der Erstversorgung wurde die verletzte Person in das Krankenhaus gebracht.Die Feuerwehrleute kümmerten sich um die Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.Die Carabinieri ermitteln zum Unfallhergang.

